Coronavirus, 86 nuovi positivi in provincia: otto in Valle del Serchio

giovedì, 29 aprile 2021, 12:39

Sarà Daniele Matteini il presidente di Confindustria Toscana Nord per il prossimo biennio. Il consiglio generale degli industriali di Lucca Pistoia e Prato lo hanno designato nella seduta di ieri, recependo così le indicazioni della base associativa, sondata dai Saggi dell'Associazione

giovedì, 29 aprile 2021, 08:36

E' stato rifinanziato il progetto di servizio civile presentato dal comune di Camporgiano "Parola d'ordine: Efficienza" che prevede la selezione di quattro volontari in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, da impiegare per 30 ore settimanali su cinque giorni e per 12 mesi, presso il municipio e...

mercoledì, 28 aprile 2021, 16:38

Sono nove i nuovi positivi oggi in Valle del Serchio: Bagni di Lucca 1, Borgo a Mozzano 2, Camporgiano 1, Careggine 2, Fosciandora 1, Molazzana 1, Sillano Giuncugnano 1

mercoledì, 28 aprile 2021, 14:52

In Toscana sono 224.920 i casi di positività al Coronavirus, 847 in più rispetto a ieri (808 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente

mercoledì, 28 aprile 2021, 14:15

C’è tempo fino a venerdì 28 maggio 2021 ore 14.00 per presentare domanda per la selezione ad uno dei 41 posti disponibili nei cinque progetti di servizio civile regionale

mercoledì, 28 aprile 2021, 14:12

Il Gruppo Alpini di Careggine rivolge un saluto a Pierino Bandini, amico e aderente da sempre al gruppo, scomparso ieri. Titolare del ristorante La Baita, spesso nel suo locale venivano organizzati i pranzi dell'associazione