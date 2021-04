Coronavirus, altri 10 casi in Valle del Serchio

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 6 aprile 2021, 12:48

In Toscana sono 203.410 i casi di positività al Coronavirus, 685 in più rispetto a ieri (657 confermati con tampone molecolare e 28 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente

lunedì, 5 aprile 2021, 13:55

Nel dettaglio: Bagni di Lucca 2, Barga 2, Borgo a Mozzano 4, Camporgiano 1, Careggine 3, Castelnuovo di Garfagnana 4, Castiglione di Garfagnana 2, Coreglia Antelminelli 2, Gallicano 1, Minucciano 1, Pieve Fosciana 1, Villa Collemandina 1

lunedì, 5 aprile 2021, 13:48

In Toscana sono 202.725 i casi di positività al Coronavirus, 981 in più rispetto a ieri (950 confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente

domenica, 4 aprile 2021, 22:40

Brutta avventura ieri sera per uno per speleologo di 37 anni, N.B., caduto per circa 200 metri nella zona del Passo della Focolaccia, in località Gorfigliano, nel comune di Minucciano

domenica, 4 aprile 2021, 22:21

Nel dettaglio: Pescaglia 1, Bagni di Lucca 3, Barga 2, Borgo a Mozzano 3, Camporgiano 3, Castelnuovo di Garfagnana 4, Coreglia Antelminelli 1, Gallicano 2, Minucciano 1, Pieve Fosciana 2, Sillano Giuncugnano 1, Villa Collemandina 2

domenica, 4 aprile 2021, 14:49

In Toscana sono 201.744 i casi di positività al Coronavirus, 1.626 in più rispetto a ieri (1.575 confermati con tampone molecolare e 51 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente