Disservizi telefonici, annunciati interventi ad Isola e Valbona. FdI: "Vigileremo"

mercoledì, 21 aprile 2021, 10:43

"In risposta ad una nostra interrogazione alla giunta regionale, ci è stato comunicato che negli ultimi due mesi la Tim ha effettuato svariati interventi di manutenzione, che altri sono in corso ed altri ancora appaltati. Ci è stato detto che è stata impostata una bonifica più strutturale e duratura delle rete telefonica della zona di Isola e Valbona, nel comune di Castiglione di Garfagnana" annuncia il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, che aveva presentato un'interrogazione su una situazione inaccettabile visto che dal 2015, dopo una tempesta di vento, le linee di telefonia mobile e fissa non sono state ripristinate nei paesi di Isola e Valbona.



"Aspettiamo fiduciosi, ma vigili, che la situazione della linea mobile e fissa venga risolta definitivamente. I residenti ci segnalavano una linea della telefonia mobile ad intermittenza mentre quella della telefonia fissa è ancora un lontano ricordo nella zona. Continuiamo a sollecitare tempi rapidi perché i residenti hanno subito fin troppi disagi" sottolinea Fantozzi.



"Anche la Tim ammette che ci sono difficoltà di segnale in quella zona. Disservizi non accettabili nel 2021 visto che siamo anche costretti allo smart working ed alla Dad. Si parla tanto di tutela delle aree montane ma si devono, almeno, garantire i servizi minimi come la telefonia. Non abbassiamo la guardia e continueremo a vigilare" manda a dire Roberto Tamagnini, consigliere di maggioranza del comune di Castiglione Garfagnana.