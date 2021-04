Garfagnana



Due escursionisti in difficoltà sul monte Fiocca: si attiva il Sast

sabato, 17 aprile 2021, 20:29

La stazione di Querceta del soccorso alpino e speleologico toscano sta operando in questi istanti sul monte fiocca, nel comune di Stazzema. L’allarme è arrivata due escursionisti che si sono trovati in difficoltà in fase di discesa dalla vetta. Non è la prima volta che i soccorritori alpini vengono chiamati ad intervenire su quella cresta, dove si sono trovati in difficoltà vari escursionisti in fase di discesa.



È stata attivata subito una squadra di tecnici del SAST, che è partita per andare ad assistere la coppia di escursionisti e per provvedere al rientro in sicurezza nel paese di Arni, dove attualmente si trovano anche i vigili del fuoco.