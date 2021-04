Garfagnana



Evento all'Orecchiella: liberate 200 starne italiche

giovedì, 29 aprile 2021, 15:35

di daniele venturini

Questa mattina, in località Bieri, nel parco dell’Orecchiella, alla presenza del comandante dei carabinieri forestali biodiversità di Lucca, tenente colonnello Cecilia Tucci, del comandante della stazione dei carabinieri forestali, maresciallo Stefano Santini e del presidente dell'Ambito Territoriale di Caccia Lucca 12 Pietro Onesti, si è provveduto a liberare oltre 200 starne italiche, che erano nella grande voliera.

I volatili liberati fanno parte di un progetto quinquennale, iniziato nel 2019 e che ha visto, ad oggi, rilasciate 2 mila starne. La comandante Tucci ha spiegato che la starna italica in natura era praticamente estinta. L’ufficiale ha precisato che, attraverso un progetto europeo, è stato ritrovato il genoma antico della starna italica e, quindi, attraverso la selezione naturale fatta presso l’allevamento di Pieve Fosciana, i carabinieri forestali e il reparto biodiversità di Lucca hanno selezionato ciò che rimaneva dei genomi della starna italica.



"Questi che sono stati rilasciati questa mattina – ha specificato la comandante Tucci - e nei giorni precedenti, sono i primi esemplari di starna italica rimessi in natura nel territorio nazionale. A luglio verranno immessi nella provincia di Modena altri esemplari, fino a raggiungere entro tre anni 9 mila unità in tutto il territorio italiano. Il progetto è portato avanti in collaborazione tra i carabinieri forestali, Federcaccia e Lega Ambiente".

La sezione ATC Lucca 12 ha supportato i carabinieri forestali sul territorio per trovare una sistemazione alla starne, considerato il momento particolare dovuto alla pandemia, che ha rallentato molto i lavori.

