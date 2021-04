Garfagnana



Fantozzi (FdI): "Assurdo tenere chiusi o limitare i ristoranti e permettere gli assembramenti"

lunedì, 26 aprile 2021, 19:21

"Rispetto delle regole e più controlli. Non è accettabile che i centri cittadini siano presi d'assalti da migliaia di persone ed i ristoranti e locali restino chiusi o comunque limitati alla sola somministrazione in spazi esterni. Al banco non si può consumare ma centinaia di persone, in barba alle regole anti-Covid, si ammassano in piazze e strade. Servono sanzioni anti-assembramenti" chiede il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, componente della Commissione Sviluppo economico.

"Gli imprenditori hanno fatto e stanno facendo grossi sacrifici per mantenere in vita le proprie attività e che non possiamo vanificare tutto facendo nuovamente impennare i contagi. Gli assembramenti sono un controsenso ed uno schiaffo a lavoratori e famiglie che rispettano le restrizioni" sottolinea Fantozzi.