"Fortezza bene comune": tre posti a San Romano

giovedì, 29 aprile 2021, 17:51

Nuovo Bando per il servizio civile volontario della Regione Toscana. Infatti, con decreto dirigenziale n. 6315 dell'08/04/2021, grazie al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, per il comune di San Romano in Garfagnana è stato accolto e finanziato anche per il 2021 il progetto "Fortezza bene Comune", nell'ambito del settore volto all'educazione e promozione culturale, per un totale di tre posti.

Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, che siano in età compresa fra diciotto e ventinove anni alla data di scadenza del bando, che siano in possesso di un titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado.

La durata del servizio è di 12 mesi, con orario settimanale non inferiore alle 30 ore articolato sulla base del progetto.

Ai volontari in servizio civile spetta un trattamento economico di € 433,80 mensili.

La domanda di partecipazione può essere inoltrata esclusivamente on line, a partire dal giorno giovedì 29 aprile fino alle ore 14 di venerdì 28 maggio 2021 accedendo al sito: https://servizi.toscana.it/sis/DASC e seguendo le apposite istruzioni