Forza Italia: “Dad senza fibra, Garfagnana abbandonata nella digitalizzazione”

giovedì, 8 aprile 2021, 19:19

Il coordinamento di Forza Italia Garfagnana denuncia le difficoltà nella fruizione della DAD da parte degli studenti residenti nei territori montuosi ed invita la Regione Toscana a “garantire” pari opportunità a chi vive in zone marginali, montane e disagiate del territorio.

“I cittadini residenti in Garfagnana – continua la nota stampa - sono chiamati a pagare i medesimi contributi regionali ma non ricevono gli stessi servizi che sono propri di aree cittadine. La mancanza della fibra da parte della quasi totalità dei garfagnini, rappresenta di fatto l’ennesimo ostacolo alla sopravvivenza in un territorio ormai abbandonato e riservato solo alle foto di gite domenicali, divenute un miraggio in tempi di covid. La mancanza di un piano di digitalizzazione che possa permettere al territorio, da noi rappresentato, di stare al passo con i tempi, con la competizione economica, formativa ed educativa comporta l’impossibilità a fruire in maniera completa della DAD e a promuovere e sostenere il turismo, l’artigianato, la filiera agroalimentare e i servizi alle persone”.

“Inoltre, è necessario che la Pubblica Amministrazione si faccia maggiormente carico delle necessità delle molte famiglie residenti nei territori montani al fine di migliorare l’accesso alla rete internet, la quale risulta poco affidabile (non solo in caso di maltempo). E’ doveroso segnalare come la Garfagnana non abbia ancora la tecnologia FTTH in quanto dichiarata “Area Bianca”. Chiediamo che la Regione Toscana intervenga quanto prima con ogni mezzo possibile e disponibile a fornire l’intera copertura digitale della Garfagnana”.