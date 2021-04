Garfagnana



Gaia, bollette in arrivo in Garfagnana e Mediavalle

venerdì, 30 aprile 2021, 14:36

Bollette dell'acqua in arrivo in Garfagnana/Mediavalle, nei comuni di Careggine, Castelnuovo, Coreglia, Minucciano, San Romano, Vagli Sotto, Vergemoli, Villacollemandina e Bagni Di Lucca. Le bollette sono già state messe in consegna nei giorni scorsi e scadranno il 10 giugno.

Nella busta di questa bolletta in arrivo sono inserite le analisi dell'acqua nella propria zona di residenza, consultabili anche sul sito di GAIA www.gaia-spa.it accedendo alla sezione dedicata al laboratorio analisi delle acque.

Alla luce dello stato di emergenza sanitaria in corso da Covid-19, GAIA ha intensificato i canali di assistenza a distanza (online e telefonica). Gli utenti che desiderano ricevere informazioni sulla propria bolletta dell'acqua o effettuare pratiche sul proprio contratto di fornitura, possono chiamare il numero verde 800-223377, gratuito da fissi e mobili. In alternativa, è possibile collegarsi al sito www.gaia-spa.it e prenotare il proprio appuntamento presso uno degli sportelli di GAIA sul territorio attraverso il nuovo servizio di prenotazione online (link diretto: https://prenotazione.gaia-spa.it/booking/).

Altri strumenti a disposizione dell'utenza sono lo sportello online, per la gestione online di tutte le pratiche da PC, e la APP per smartphone, strumenti informativi intuitivi che permettono di semplificare l'accesso ai servizi del Gestore. GAIA S.p.A. è inoltre presente su tutti i social network più diffusi: Facebook, Youtube, Twitter, Instagram e Linkedin.