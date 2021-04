Garfagnana



Gaia videochiama la scuola primaria di Fabbriche di Vallico

venerdì, 16 aprile 2021, 15:20

Stamani Simone Tartarini, membro del consiglio di amministrazione di GAIA S.p.A., insieme a Alfredo Brunini, responsabile degli impianti acquedotto della Versilia, hanno videochiamato i bambini della scuola primaria di Fabbriche di Vallico per salutarli e per spiegare loro il ciclo dell'acqua e le buone pratiche per rispettare l'ambiente. L'iniziativa si inserisce nel progetto "Alla scoperta dell'acqua", un percorso divulgativo e partecipativo per diffondere tra gli studenti, gli "adulti di domani", la conoscenza e la cultura di rispetto e salvaguardia di un bene primario come l'acqua.

"Siamo contenti di aver ripreso quest'anno, se pur in videoconferenza, questo progetto e, il vedere i bambini attenti in classe con le loro maestre, mi fa sperare che presto ci lasceremo alle spalle questo brutto periodo. Ringrazio la scuola che ci ha ospitato, a cui presto verranno consegnati anche i nostri gadget: la borraccia Marina (plastic free) e il librino Acqua in mente" ha dichiarato Simone Tartarini.

Quest'anno sono circa 2.000 gli alunni coinvolti nella formazione a distanza di GAIA, per le prossime settimane sono fissate nuove videolezioni con le scuole di tutto il territorio. Per chi volesse ulteriori informazioni sull'iniziativa può inviare una e-mail a eventi@gaia-spa.it. Gli utenti interessati a essere quotidianamente aggiornati sulle iniziative di GAIA come quelle con le scuole o sugli interventi in corso sul territorio possono seguire le pagine del Gestore sui social (Facebook, Twitter, Instragram, Linkedin e Youtube) o visitare il sito web istituzionale www.gaia-spa.it.