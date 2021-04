Garfagnana : pieve fosciana



Gara di solidarietà per l’azienda agricola colpita dal rogo. Filippi: “Siamo commossi”

martedì, 13 aprile 2021, 08:24

di simone pierotti

Non erano passate che poche ore da quando un incendio aveva mandato un fumo completamente la raccolta di fieno della stagione, necessario per sostenere i 32 animali allevati, che per l’azienda agricola Fratelli Filippi di Pieve Fosciana è esplosa una vera e propria gara di solidarietà.

Una gara che ha unito più che mai diverse comunità dato che, in maniera spontanea, sono partite due raccolte fondi parallele, una nel paese, Pieve Fosciana, l’altra a Barga, dove i fratelli Filippi hanno molti amici grazie al proprio apprezzato lavoro. Le due raccolte hanno riscosso grande successo, ricevendo i contributi di tantissimi cittadini: ieri le due buste sono state consegnate nelle mani dei titoli dell’azienda. La busta dei compaesani è stata consegnata direttamente dal sindaco Francesco Angelini nel palazzo comunale; la busta degli amici di Barga, da Angela, un’amica che si è attivata particolarmente per offrire il proprio sostegno.

La grande solidarietà dimostrata in queste settimane non si è limitata alle raccolte fondi ma ha coinvolto tanti amici e colleghi che hanno aiutato i fratelli Filippi con donazioni di fieno per gli animali.

“Subito dopo il brutto evento – ci hanno raccontato i due protagonisti - molte persone si sono organizzate per aiutarci. Il contributo che ci è arrivato da entrambe le raccolte di Pieve Fosciana e Barga, oltre che a darci una grossa mano per ripartire, ci ha fatto capire che non siamo soli, che la gente, per fortuna, sa ancora mettersi una mano sul cuore, che apprezza sempre quello che facciamo e come lo facciamo. Grazie a tutti, siamo commossi”.