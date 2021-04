Garfagnana



'Giovedì al Museo', secondo evento dedicato alla tradizione popolare abruzzese e molisana

venerdì, 16 aprile 2021, 18:35

Il 22 aprile alle 21, per i Giovedì al Museo organizzati dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico di Piazza al Serchio, si terrà la seconda parte dell’evento online I nomi delle creature fantastiche della tradizione popolare abruzzese e molisana a cura di Davide Boccia. Per assistere all’evento compilare il modulo al link: https://bit.ly/museoaprile per ricevere l’indirizzo necessario al collegamento.

Dopo il primo incontro svoltosi l’8 aprile u.s., in questo nuovo appuntamento saranno illustrate altre figure dell’immaginario folklorico di area abruzzese e molisana, attingendo dalla ricerca svolta da Boccia, prima opera in assoluto di tipo lessicografico inerente la nomenclatura dialettale degli esseri fantastici dell’Abruzzo e del Molise. Anche questa seconda serata sarà trasmessa via web attraverso i canali social di Radio Parco, realtà radiofonica, diretta da Stefano Dark, attiva nei territori del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, e media partner del Museo per questa iniziativa.

Davide Boccia, originario di Opi (AQ), insegna Lingua e Letteratura Italiana e Storia alle scuole superiori. Laureato con una tesi in dialettologia dal titolo “Descrizione linguistica del dialetto di Opi (AQ)”, conduce diverse ricerche sul patrimonio culturale dell’ Alto Sangro, concentrandosi particolarmente sui dialetti e sulla toponomastica.