Garfagnana



Grossa frana tra Monteperpoli e Montaltissimo, strada chiusa

martedì, 13 aprile 2021, 10:50

di andrea cosimini

Ancora disagi per il maltempo in Valle del Serchio. Una grossa frana ha interessato ieri, intorno alle 18, la strada in località Spiaggette, tra il bivio di Monteperpoli e l'abitato di Montaltissimo, nel comune di Molazzana.



Sul posto è intervenuta subito l'amministrazione che, avvalendosi del parere di geologi e tecnici, ha optato per la chiusura della carreggiata.



"Sono stato costretto ad emettere un'ordinanza - ha affermato il sindaco Andrea Talani - perché rappresenta una situazione di pericolo, in quanto la frana è avvenuta a valle e la strada ha ceduto essendo vuota sotto. Si tratta di un problema grosso: pur non essendo la sola via di collegamento con il capoluogo di Molazzana, rappresenta comunque la strada più veloce per raggiungere l'ospedale di Castelnuovo e le nostre scuole. Con la viabilità alternativa si triplicano quasi i tempi".



"Per il momento - ha concluso il primo cittadino - abbiamo parlato con gli enti preposti per fare una seria valutazione della frana e dei lavori necessari per riaprire in sicurezza e quanto prima. Si tratta di un investimento importante e, al momento, non abbiamo idee sui tempi di riapertura".