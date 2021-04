Garfagnana



Il Consorzio pianta mille nuovi alberi nel comprensorio entro l’anno

mercoledì, 21 aprile 2021, 17:04

Uno degli obiettivi del World Earth Day 2021 per cercare di guarire la salute molto compromessa della Terra è di restituirle oltre 1 miliardo di alberi, ed il Consorzio Toscana Nord, da sempre su questa linea di pensiero, celebra fattivamente la giornata mondiale della Terra con la messa a dimora entro la fine di questo mese dei primi nuovi alberi nel suo comprensorio. Il programma, che ha come obiettivo la piantagione di 1000 alberi entro il 2021, riguarda ad oggi ben nove comuni, ed è solo una delle azioni strategiche e innovative che il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord ha previsto nel suo piano triennale per l’ambiente e le energie rinnovabili: una progettazione complessiva, organizzata come risposta alla dichiarazione di emergenza climatica ed ambientale, che l’Ente consortile - primo Consorzio in Italia - ha approvato nei mesi scorsi.

“Il piano triennale per l’ambiente e le energie rinnovabili discende direttamente dalla nostra dichiarazione di emergenza climatica ed ambientale ed è rivolto ad attuare azioni concrete - ricorda il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi - Il piano è infatti uno strumento di analisi ed approfondimento che riguarda tutti i settori ambientali in cui il Consorzio opera. I risultati prodotti sono già tangibili in termini di minore CO2 emessa dalle nostre attività con previsioni in questo senso molto promettenti ed oggi – precisa Ridolfi - siamo orgogliosamente alla vigilia di un altro passo importante: quello rivolto a dare una migliore qualità di vita ai cittadini collaborando con i comuni nell’assolvere all’impegno di legge che prevede un nuovo albero ad ogni nascita o adozione di un bambino con il nostro progetto “Un albero per ogni nuovo bimbo”; ma non solo, nel comune di Camaiore abbiamo già affidato i lavori per la piantumazione di 533 alberi nella cassa di espansione per aumentare la sicurezza idraulica del territorio e migliorare l’ambiente. Il nostro programma prevede che entro la fine aprile vengano piantati nuovi alberi a Vicopisano mentre accordi sono già in essere per la messa a dimora di nuove piante anche con Aulla, Fosdinovo, Borgo a Mozzano e Bientina; sono inoltre in fase di attuazione linee progettuali anche per i comuni di Lucca, Capannori e Coreglia”.