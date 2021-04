Il Covid si porta via Pierino Bandini, titolare del ristorante “La Baita”

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 27 aprile 2021, 15:41

In Toscana sono 224.073 i casi di positività al Coronavirus, 522 in più rispetto a ieri (508 confermati con tampone molecolare e 14 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente

lunedì, 26 aprile 2021, 19:24

Il Consiglio di Amministrazione di GAIA S.p.A. ha approvato il progetto per il completamento della rete fognaria al servizio delle frazioni di Gramolazzo, Gorfigliano e Agliano, del Comune di Minucciano

lunedì, 26 aprile 2021, 19:21

Lo chiede il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, componente della Commissione Sviluppo economico

lunedì, 26 aprile 2021, 14:45

Ecco nel dettaglio i casi di contagio di oggi: Barga 4, Camporgiano 1, Careggine 1, Gallicano 2, Minucciano 1, Piazza al Serchio 1, San Romano in Garfagnana 1, Villa Collemandina 2

lunedì, 26 aprile 2021, 13:43

In Toscana sono 223.551 i casi di positività al Coronavirus, 737 in più rispetto a ieri (711 confermati con tampone molecolare e 26 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente

domenica, 25 aprile 2021, 14:00

Sono sette i nuovi contagi in Valle del Serchio oggi: Pescaglia 1, Bagni di Lucca 2, Borgo a Mozzano 1, Camporgiano 1, Fosciandora 1, Piazza al Serchio 1