Il Gruppo Alpini di Careggine saluta Pierino Bandini

mercoledì, 28 aprile 2021, 14:52

In Toscana sono 224.920 i casi di positività al Coronavirus, 847 in più rispetto a ieri (808 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente

mercoledì, 28 aprile 2021, 14:15

C’è tempo fino a venerdì 28 maggio 2021 ore 14.00 per presentare domanda per la selezione ad uno dei 41 posti disponibili nei cinque progetti di servizio civile regionale

mercoledì, 28 aprile 2021, 09:32

La protesta di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil non si ferma: a sigle compatte lanciano lo sciopero di lavoratrici e lavoratori dipendenti del settore agricolo con presidio a Firenze per i lavoratori toscani

mercoledì, 28 aprile 2021, 09:02

Simone Simonini, coordinatore provinciale di 'Cambiamo!', interviene in difesa degli anziani per la gestione delle vaccinazioni nei confronti dei soggetti più fragili

martedì, 27 aprile 2021, 20:51

Il covid si è portato via un’altra fetta della comunità della Garfagnana, un personaggio noto nel tessuto economico e sociale di Careggine

martedì, 27 aprile 2021, 15:41

In Toscana sono 224.073 i casi di positività al Coronavirus, 522 in più rispetto a ieri (508 confermati con tampone molecolare e 14 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente