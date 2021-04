Garfagnana



La Campagna di Russia in Garfagnana per i “Giovedì al Museo”

venerdì, 23 aprile 2021, 08:36

Ritornano al Museo gli appuntamenti curati dall’Associazione Culturale La Giubba di Piazza al Serchio: il 29 aprile alle ore 21 per i Giovedì al Museo - Gli incontri de La Giubba Angiolo Masotti presenta le sue ricerche su La Campagna di Russia in Garfagnana. Per partecipare all’evento online è necessario compilare il modulo al link: https://bit.ly/museoaprile tramite cui si riceverà l’indirizzo per il collegamento.

La serata, dopo la trattazione in generale degli eventi della Campagna di Russia, farà particolare riferimento alla partecipazione e al contributo dei Garfagnini, facenti parte del corpo di armata alpino, a questa tragica operazione militare. Oltre alle ricerche e agli studi storici, saranno presentate testimonianze raccolte da Masotti dalla voce di coloro che, oggi ormai scomparsi, presero parte agli eventi.

Angiolo Masotti (Castelnuovo di Garfagnana, 1950) è stato docente di discipline giuridico-economiche ed oggi esercita la libera professione di avvocato. E' appassionato e studioso di storia nazionale e locale, con particolare interesse alla storia militare ed alla seconda guerra Mondiale. Ha partecipato all'organizzazione di vari eventi a tema storico, tra cui quello sui "Garfagnini in Africa", e più volte ha collaborato alla redazione di libri sull'argomento.