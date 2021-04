Lamenta forti dolori a letto: anziana soccorsa dai vigili del fuoco

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 16 aprile 2021, 21:06

Dopo la Pasqua in rosso, sono tornate le condizioni per permettere al semaforo-Italia di riaccendersi del colore meno restrittivo. Lo ha confermato il premier Draghi nella conferenza stampa di questa sera, fissando il 26 aprile come data della ripartenza

venerdì, 16 aprile 2021, 18:35

Il 22 aprile alle 21, per i Giovedì al Museo organizzati dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico di Piazza al Serchio, si terrà la seconda parte dell’evento online I nomi delle creature fantastiche della tradizione popolare abruzzese e molisana a cura di Davide Boccia

venerdì, 16 aprile 2021, 15:20

Stamani Simone Tartarini, membro del consiglio di amministrazione di GAIA S.p.A., insieme a Alfredo Brunini, responsabile degli impianti acquedotto della Versilia, hanno videochiamato i bambini della scuola primaria di Fabbriche di Vallico per salutarli e per spiegare loro il ciclo dell'acqua e le buone pratiche per rispettare l'ambiente

venerdì, 16 aprile 2021, 14:42

Nel dettaglio: Pescaglia 1, Barga 1, Castelnuovo di Garfagnana 2, Coreglia Antelminelli 1, Fabbriche di Vergemoli 2, Molazzana 1, Piazza al Serchio 2, Pieve Fosciana 1, Sillano Giuncugnano 1, Villa Collemandina 1

venerdì, 16 aprile 2021, 14:39

In Toscana sono 214.470 i casi di positività al Coronavirus, 1.239 in più rispetto a ieri (1.200 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente

venerdì, 16 aprile 2021, 13:09

Nei primi mesi dell’anno in corso, è stata creata una coalizione informale di oltre venti associazioni, movimenti e gruppi spontanei da varie parti della Toscana, accomunate dal fatto di avere a cuore il futuro della nostra Regione per ciò che attiene la crisi climatica, ecologica e sociale