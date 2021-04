Garfagnana



Lavori sulla 'Stazzema-Gallicano', assolto l'imprenditore Marco Viviani

giovedì, 29 aprile 2021, 13:36

di diego venturini

"Il fatto non sussiste". Sono state depositate dal tribunale di Lucca le motivazioni della sentenza con cui è stato assolto, con formula piena, l'imprenditore Marco Viviani.

Viviani, legale rappresentante della Da.Vi. S.r.l., era stato accusato nel 2016 per aver eseguito alcune modifiche del tracciato della strada bianca 'Stazzema-Gallicano'. Il capo d'imputazione era, infatti, quello di "aver eseguito, in assenza di autorizzazione paesaggistica e di permesso a costruire, in area sottoposto a vincolo, lavori consistenti in allargamento di strada con rialzamento del fondo, realizzazione ex novo di parte del tracciato e conseguente trasformazione edilizia del territorio".

La contestazione della polizia giudiziaria lasciò subito perplesso l'avvocato difensore di Viviani, Luca Lattanzi, che è riuscito a vincere la causa. "Il tribunale ha accolto tutte le ragioni della difesa, evidenziando che le accuse mosse al mio assistito non hanno trovato riscontro alcuno, ma al contrario, secondo quanto affermato da un teste qualificato, il tracciato era rimasto quello originario e non vi erano i consistenti allargamenti contestati".

È stata quindi messa la parola fine a questa vicenda, che, a detta dell'avvocato Lattanzi, rende merito al legale rappresentante della Da.Vi. "È palese che Viviani abbia agito nel suo pieno diritto, senza aver violato alcuna normativa". E non esiste nemmeno la possibilità di una 'retromarcia'. "La sentenza in oggetto è definitivamente passata in giudicato e non è suscettibile di modifica".