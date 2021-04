Lieve terremoto avvertito in Valle del Serchio

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 18 aprile 2021, 14:08

Sono nove i nuovi contagiati dal Covid in Valle del Serchio. Tutti in Garfagnana: Molazzana 3, Piazza al Serchio 5, Sillano Giuncugnano 1

domenica, 18 aprile 2021, 13:30

In Toscana sono 216.578 i casi di positività al Coronavirus, 958 in più rispetto a ieri (942 confermati con tampone molecolare e 16 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente

sabato, 17 aprile 2021, 20:29

La stazione di Querceta del soccorso alpino e speleologico toscano sta operando in questi istanti sul monte fiocca, nel comune di Stazzema

sabato, 17 aprile 2021, 15:18

Ecco i casi nel dettaglio: Pescaglia 1, Bagni di Lucca 2, Borgo a Mozzano 2, Castelnuovo di Garfagnana 8, Coreglia Antelminelli 2, Molazzana 1, Piazza al Serchio 4, Sillano Giuncugnano 2

sabato, 17 aprile 2021, 14:20

In Toscana sono 215.620 i casi di positività al Coronavirus, 1.150 in più rispetto a ieri (1.127 confermati con tampone molecolare e 23 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente

sabato, 17 aprile 2021, 13:47

Il coordinamento di Forza Italia della Garfagnana esprime sconcerto e preoccupazione per una procedura esclusivamente telematica di prenotazione vaccinale, dettata dalla Regione Toscana