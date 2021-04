Garfagnana



Lions, catena del freddo per contrastare la crisi

giovedì, 8 aprile 2021, 11:51

Martedì 30 marzo alla presenza di Marco Busini, governatore del Distretto Lions 108 La, di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana e di Stefania Saccardi, vice presidente della Regione Toscana, sono stati consegnati i primi sette pozzetti congelatori alle associazioni caritatevoli ed il primo camion frigo al Banco Alimentare.

La consegna di questo primo lotto di strumenti per la catena del freddo, rientra nel progetto distrettuale a sostegno del Banco Alimentare, per contrastare la grave crisi socio economica in corso.

È prevista la fornitura di altri 3 mezzi frigo e ulteriori 73 pozzetti congelatori. “La catena del freddo - racconta Quirino Fulceri, presidente del Lions Club Garfagnana - ci permetterà di aumentare di oltre il 30% i generi alimentari donati alle famiglie bisognose. Come Lions Club Garfagnana abbiamo da subito aderito a questa importante iniziativa i cui benefici si vedranno nei prossimi mesi. Il primo pozzetto, dei due che avremo a disposizione grazie ai fondi raccolti, è stato destinato alla Misericordia di Borgo a Mozzano. Colgo l'occasione per ringraziare le aziende ed i privati che ci hanno sostenuto con la raccolta fondi destinati al Banco Alimentare per la lotta allo spreco ed il recupero di generi alimentari di primissima necessità e successiva donazione alle persone bisognose. Grazie di cuore alla associazioni caritatevole e a tutto il mondo del volontariato per l'impegno profuso a sostegno della lotta alla Covid-19, sia sul piano sanitario che su quello sociale.”