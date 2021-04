Garfagnana



L'Università di Modena ricorda il giurista garfagnino Bartolomeo Valdrighi

mercoledì, 21 aprile 2021, 17:00

Con un importante convegno, organizzato per i prossimi 28, 29 e 30 aprile, l'Università di Modena e Reggio Emilia ricorda i 250 anni della promulgazione del Codice Estense.



Il "Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima" voluto da Francesco III d'Este, fu lavoro in parte attribuito alla responsabilità del conte Bartolomeo Valdrighi di Castelnuovo Garfagnana, avvocato e primo professore di diritto pubblico nell'Università di Modena. Il Valdrighi, giurista settecentesco di grande fama, fu presidente del Supremo Consiglio di Giustizia modenese e l'artefice di una importante riforma dell'università. Sposò a Castelnuovo nel 1759 Maria Apollonia Grisanti di Valle-San Donnino e fu creato dallo stesso Duca conte delle Carpinete, feudo e castello famosi per aver ospitato Matilde di Canossa e il Papa Gregorio VII nel 1077.



Il conte Valdrighi morì a Genova nel 1787.