Garfagnana



Michel Rocchiccioli nuovo segretario del Pd di Gallicano

sabato, 24 aprile 2021, 17:14

Oggi pomeriggio è stata rinnovata la segreteria della sezione comunale di Gallicano del Partito Democratico,

La nuova segreteria sarà composta da Michel Rocchiccioli (nominato segretario), Benedetta Suffredini, Nicola Giampieri, Francesca Taddei ed Emanuele Magri.

Michel Rocchiccioli, sostituirà e ringrazia il segretario Luciano Mazzanti per il lavoro che ha svolto in questi anni per il partito e che continuerà ad occuparsi della tesoreria.

"La nuova segreteria - spiega Rocchiccioli -, si è posta come obiettivo quello di riconquistare alle prossime elezioni amministrative il comune di Gallicano e risolvere le criticità della Valle del Serchio ed in particolare quelle legate alla sanità e alle infrastrutture viarie, ferroviarie e digitali ma anche delle conseguenze economiche e sociali provocate dall'emergenza sanitaria e continuerà a sostenere la lista di minoranza di Uniti per Gallicano".