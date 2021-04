Notte di lavoro per l'incendio di una canna fumaria

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 9 aprile 2021, 12:34

FAI-Cisl Toscana Nord è al fianco dei lavoratori del comparto agricolo. Interviente Amedeo Sabato, segretario regionale FAI CISL Toscana e responsabile per le province di Massa-Carrara, Lucca e Pistoia

venerdì, 9 aprile 2021, 10:52

Così il movimento 'Difendere Lucca' commenta la visita del direttore del museo degli Uffizi, Eike Schmidt, in Garfagnana

venerdì, 9 aprile 2021, 10:30

La Cia Toscana Nord ha chiesto lo stato di calamità per il comparto agricolo a causa dell'ondata di freddo che ha colpito anche l'area di sua competenza, mettendo a serio rischio il raccolto 2021 di soprattutto per i frutteti ed anche per viti e ortaggi

giovedì, 8 aprile 2021, 19:19

Il coordinamento di Forza Italia Garfagnana denuncia le difficoltà nella fruizione della DAD da parte degli studenti residenti nei territori montuosi ed invita la Regione Toscana a “garantire” pari opportunità a chi vive in zone marginali, montane e disagiate del territorio

giovedì, 8 aprile 2021, 16:50

Nel dettaglio: Pescaglia 2, Bagni di Lucca 2, Borgo a Mozzano 1, Castelnuovo di Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli 2, Fabbriche di Vergemoli 1, Piazza al Serchio 1, Pieve Fosciana 1, San Romano in Garfagnana 2

giovedì, 8 aprile 2021, 16:40

Sono 1.153 i nuovi casi Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana, che portano a 28.203 (comunque in calo dello 0,5 per cento rispetto a ieri) le persone in questo momento positive al coronavirus