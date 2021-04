Garfagnana



Nuovo decreto, un coro di ‘no’ contro coprifuoco e restrizioni: "Un’altra mazzata verso bar e ristoranti"

giovedì, 22 aprile 2021, 15:30

di simone pierotti

Il nuovo decreto del Governo, come era facilmente pronosticabile, ha scatenato un coro unanime di critiche: sollievo moderato per alcune maggiori libertà, ma alcune limitazioni hanno scontentato sia le categorie economiche e commerciali che i cittadini.

In particolare fa discutere il mantenimento del coprifuoco alle 22, ma anche la concessione (e solo in zona gialla) del pranzo e cena solamente in spazi all’aperto. Se scendiamo nello specifico delle nostre zone, è evidente che le temperature lontane dall’essere estive e il clima ancora troppo “ballerino” rappresentino un ostacolo alla ripresa dell’attività di ristorazione, soprattutto per quanto riguarda la cena.

Nel settore direttamente colpito, lo stato d’animo non è dei migliori. Alessandro Chiocca, titolare del bar Costanza di Castelnuovo: “Un’altra mazzata verso bar e ristoranti! Come pensano che possiamo lavorare a queste condizioni? Per adesso è difficile, per motivi climatici, che la gente mangi all’aperto ma se, arrivasse il caldo, non ha davvero senso lasciare il copri fuoco alle 22. Non capisco la logica, o ci fanno lavorare o no, se ci penalizzano la stagione estiva per molte attività diventa dura!”.

Gianni Dini, ristoratore, la prende con filosofia e si prepara: “Sto attendendo la zona gialla, se le regole sono le stesse dello scorso anno fuori avrei 20 persone da mettere al tavolo. Mi auguro che si possa ripetere la possibilità di cenare fuori in strada, come venne fatto lo scorso anno, iniziativa che riscosse un bel successo. Dobbiamo sfruttare soprattutto i clienti locali e il turismo italiano”.

Michele Giovannetti: “Politici e tecnici dovrebbero provare cosa è il lavoro. Chiudere alle 22 vuole dire che non conoscono la realtà. L’orario è fortemente penalizzante, inoltre non tutti i locali hanno la possibilità di dare da mangiare all’aperto”.

Alessio Buriani, imprenditore: “Rinnovo la mia perplessità. Lavoro in un settore a stretto contatto con il mondo della ristorazione della Garfagnana e del Modenese ed è evidente che non è possibile, in questa zona, lavorare pienamente all’aperto per ragioni climatiche. Inoltre solo una piccola parte delle attività ha posti all’aperto. Non condivido che un locale che ha investito soldi in misure di sicurezza, non possa sfruttare anche il suo interno, magari aumentando anche le restrizioni. Il coprifuoco serale è assurdo, piuttosto facciamo controlli. La conseguenza sarà quella che tante persone, dopo le 22, troveranno altre maniere per assembrarsi, senza ovviamente sicurezze e controlli. Mi pare un copia – incolla tra i governi Conte e Draghi. C’è molta perplessità in giro, e malumore tra i miei colleghi”.

Marino Cavilli, operaio: “Penso che senza una buona campagna vaccinale sia un decreto che cambia poco la situazione drammatica di bar e ristoranti poi trovo esagerato un coprifuoco fissato per le 22 fino a luglio, quando sui mezzi pubblici si continua una guerra quotidiana di assembramento”.

Roberta Pieroni, titolare di un ristorante a Sillico: “Noi abbiamo posto per lavorare all’aperto ma abbiamo forti perplessità a causa del clima montano. Inoltre il coprifuoco delle 22 impedisce di avere clienti a cena, soprattutto quelli tradizionali che arrivano dalle altre province. Contiamo di lavorare per il pranzo ma il forte ostacolo è costituito dal maltempo: se viene un temporale e perdo tutte le prenotazioni, chi mi ripaga tutti gli approvvigionamenti di cibo? Mi auguro che la situazione sanitaria migliori così a giugno potremo lavorare pienamente”.

Stefano Pioli, titolare del bar Aurora dal Nando: “Di buono c’è che probabilmente si riparte da lunedì! Non siamo contenti del coprifuoco mantenuto alle 22. Poteva essere spostato di un’ora per permettere di lavorare anche la sera. Non ha senso consentire di dar da mangiare solo all’esterno: finora le mense avevano tenuto la gente all’interno con determinate regole, ora queste regole non valgono più! E’ un provvedimento discriminatorio per il nostro settore. Nella nostra zona, peraltro, prima di avere una temperatura per lavorare adeguatamente all’esterno bisogna aspettare metà giugno. Non hanno ragionato sul senso delle riaperture e le regole devono essere coerenti tra tutte le attività. Inoltre non tutti hanno spazio per servire pranzo e cena all’aperto”.