Garfagnana



Ospedale, i sindaci scrivono all'assessore Bezzini: "Chiediamo ascolto urgente"

giovedì, 29 aprile 2021, 18:26

Si è tenuta quest'oggi una riunione in seno all'Unione dei Comuni della Garfagnana avente quale tema principale la situazione della sanità, in particolare relativa alle lamentate carenze e difficoltà del presidio sanitario di Castelnuovo di Garfagnana. I sindaci, di comune accordo, hanno predisposto un documento da inoltrare all'assessore alla sanità regionale Bezzini, alla quale chiedono una convocazione urgente:



"Da diversi mesi i sindaci della Garfagnana hanno sollecitato la direzione generale dell'Asl Toscana Nord affinché prendesse atto delle gravi carenze di personale in settori strategici del presidio di Castelnuovo Garfagnana quali la cardiologia, il pronto soccorso, la medicina in riferimento ad ambulatorio ecografie, ambulatorio senologico, nefrologico, radiologia ed anestesia.



Corrispondenza reiterata, richieste di incontri, sollecitazioni ufficiali nel corso delle conferenze dei Sindaci, ad oggi non hanno sortito alcuna soluzione concreta. Piuttosto un'inerzia senza prospettive e proposte fa temere si arrivi al definitivo abbandono dell'efficienza del presidio per noi fondamentale.



Pur riconoscendo le gravissime difficoltà originate dalla gestione della pandemia di cui anche i cittadini del nostro territorio hanno subito conseguenze pesanti ed avendo sempre dimostrato collaborazione e riconoscenza verso operatori medici e dell'intero comparto sanitario dediti ad alleviare le grandi sofferenze, rivolgiamo oggi un appello sentito all'assessore alla sanità della Regione.



La paventata sospensione del servizio specialistico di guardia notturna della cardiologia di Castelnuovo oltre che privare il territorio di un presidio fondamentale per la difesa della salute dei cittadini, farà venir meno il supporto necessario presso il Pronto Soccorso della Valle e quello presso i reparti che devono trattare pazienti critici. Della situazione a cui si è giunti a questo punto vogliamo e dobbiamo interloquire con la Giunta Regionale.



I nostri piccoli ospedali hanno funzionato anche in aiuto degli ospedali più grandi mettendo in evidenza quanto sia importante una rete di servizi sanitari distribuita a partire dalle aree interne e più fragili. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo al Parlamento proprio in questi giorni, stanzia 18 miliardi di euro per la missione “Salute”.

Circa sette miliardi serviranno a potenziare le reti di prossimità, la medicina territoriale. Queste risorse arriveranno dopo decenni di tagli alla sanità pubblica e nel corso di un’emergenza pandemica non ancora conclusa.



Alla luce degli investimenti previsti dal Recovery Plan, nella fase che apre una discussione sul futuro della sanità, sulla ricostruzione di opportunità e servizi equamente distribuiti, appare irragionevole la scelta di compromettere il regolare funzionamento di reparti fondamentali quali quello di cardiologia dell’Ospedale Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana e, a cascata, anche il supporto agli altri servizi essenziali. Presidi ospedalieri di questo tipo sono fondamentali per rispondere alle esigenze e ai bisogni delle comunità che vivono nelle aree interne. Noi sindaci ve lo possiamo testimoniare, senza voler alimentare alcun conflitto: le istituzioni devono collaborare e saper ascoltare la voce dei cittadini.



La domanda di salute e di assistenza richiede soluzioni giuste ed equamente distribuite oggi e in futuro. La pandemia ha sottoposto il sistema sanitario ad una pressione molto forte costringendolo a differire le cure di molte altre malattie. Tutto questo però non può essere una giustificazione accettabile.



Abbiamo un unico principio da difendere quello che recita l'art 32 della Costituzione Italiana in cui si afferma che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”.



La nostra Regione vanta primati nell’organizzazione del servizio sanitario pubblico che la pongono indubbiamente ai vertici delle classifiche nazionali e di cui dobbiamo essere orgogliosi. Tuttavia vogliamo sottolineare quanto anche in Toscana la gestione della fase pandemica abbia evidenziato limiti e disagi rilevabili nel resto del Paese di cui a pagare le conseguenze non possono essere le aree più deboli.



Se vogliamo impedire che la normalità a cui aspiriamo tutti trascini con sé disagi amplificati dall'emergenza Coronavirus non è possibile tornare indietro. La sanità pubblica e la medicina territoriale vanno rafforzate, non indebolite.



Ci rivolgiamo all'assessore Bezzini per avere un confronto che riporti la programmazione e il futuro della nostra sanità al centro della discussione istituzionale e politica. Al decisore Istituzionale chiediamo di poter avere garantita la gestione più complicata del ritorno alle normali condizioni dei servizi sanitari unitamente all’attenzione che nostri cittadini meritano e che tutti gli operatori lavorando con sacrificio ed abnegazione incessantemente richiedono".