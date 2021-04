Garfagnana



Pasqua, Coldiretti a sostegno di chi ha più bisogno

giovedì, 1 aprile 2021, 08:51

Pasqua di solidarietà per tante famiglie della lucchesia che nelle prossime ore riceveranno 50 chili (per nucleo) di prodotti agricoli Made in Italy. Coldiretti scende nuovamente in campo a sostegno di chi ha più bisogno nel momento più difficile. Dopo la "Spesa Sospesa" nei mercati di Campagna Amica e tante altre concrete azioni di solidarietà attivate in questo anno pandemico, con la nuova iniziativa promossa insieme a Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese, Coldiretti resta vicino alle comunità.

Dentro i pacchi, una cinquantina quelli che saranno distribuiti ad altrettante famiglie individuate attraverso i servizi sociali dei comuni, ci sono pasta e riso, Parmigiano Reggiano e Grana Padano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott'olio, dolci e colombe pasquali, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, panna da cucina, zucchero, olio extra vergine di oliva, legumi e formaggi fra caciotte e pecorino. "Abbiamo voluto dare un segno tangibile della solidarietà della filiera agroalimentare italiana verso le fasce più deboli della popolazione più colpite dalle difficoltà economiche. Famiglie che non sanno molto spesso come mettere insieme il pranzo con la cena. – spiega Andrea Elmi, Presidente Coldiretti Lucca - Il nostro obiettivo è trasformare questa iniziativa in un impegno strutturale che aggiunga valore etico alla spesa quotidiana in tutta la Toscana. Chi ha di più deve imparare a dare di più. Le imprese agricole, la filiera agroalimentare italiana, non hanno mai fatto mancare la loro solidarietà, che non significa assistenzialismo, alle comunità dove è presente. Siamo forza del territorio".

A partire da oggi e nei prossimi giorni Coldiretti consegnerà i pacchi ai nuclei familiari in stato di bisogno individuati da Coldiretti e Campagna Amica insieme ai servizi sociali dei comuni e alle parrocchie. "A sostegno di chi ha più bisogno – spiega Alessandro Corsini, Direttore Coldiretti Lucca e Massa Carrara – porta il nostro impegno oltre l'agricoltura. Lo porta verso le comunità che sono le famiglie che in questo momento storico hanno necessità di essere aiutate nel quotidiano. Questa iniziativa vuole essere un segnale di speranza per il Paese e per tutti coloro che in questi mesi hanno pagato più di altri le conseguenze economiche e sociali dell'emergenza Covid. Ma anche evidenziare le grandi eccellenze del Paese che hanno contribuito a fare grande il Made in Italy in Italia e all'estero e rappresentano un risorsa determinante da cui ripartire.

L'iniziativa di Pasqua è stata resa possibile dalla partecipazione di: Conad, Bonifiche Ferraresi, Philip Morris, Eni, Snam, Intesa San Paolo, Generali, De Cecco, Cattolica Assicurazioni Grana Padano, Barilla, Enel, Confapi, Fondazione Tim, Inalca, De Rica, Pomì, Casillo Group, Mutti, Monte dei Paschi di Siena, Granarolo, Coprob, Virgilio, Parmigiano Reggiano, Casa Modena, Ismea, Fondazione Osservatorio Agromafie, Crea.