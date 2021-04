Garfagnana



Pasqua e Pasquetta, cosa si può fare e cosa no

venerdì, 2 aprile 2021, 19:35

Secondo l'ordinanza n. 42 /2021 che riguarda il commercio in sede fissa, nei giorni di Pasqua e Pasquetta i negozi di vicinato, le medie e le grandi strutture di vendita nonché i centri commerciali possono fare solo la consegna a domicilio dei generi alimentari e dei beni di prima necessità esclusivamente mediante la prenotazione on-line o telefonica e non presso l'esercizio commerciale.



Invece i ristoranti, le pizzerie, i panifici, i bar, i pub, le rosticcerie, le pasticcerie, i negozi di pasta fresca, le gelaterie ecc; in quanto attività artigianali, non sono ricomprese nell'ordinanza; continuano ad esercitare la loro attività con le regole della zona rossa nazionale e quindi possono fare sia l'asporto che la consegna a domicilio negli orari consentiti.



Si precisa inoltre che anche i mercati di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici proseguono la loro attività con le regole della zona rossa nazionale.

FAQ

Una rosticceria può fare l'asporto nei giorni di Pasqua e Pasquetta?



Sì. I ristoranti, i bar, i pub, le rosticcerie, le pasticcerie, i negozi di pasta fresca, le gelaterie, le pizzerie, i panifici, ecc. continuano ad esercitare la loro attività con le regole della zona rossa e quindi possono fare sia l'asporto che la consegna a domicilio negli orari consentiti.

Una macelleria o negozio di alimentari possono fare l'asporto nei giorni di Pasqua e Pasquetta?



No. I negozi di vicinato, le medie e le grandi strutture di vendita nonché i centri commerciali nei giorni di Pasqua e Pasquetta possono fare solo la consegna a domicilio dei generi alimentari e dei beni di prima necessità.

Nei giorni di Pasqua e Pasquetta posso andare a fare la spesa al supermercato?



No. Le medie e le grandi strutture di vendita nonché i centri commerciali possono fare solo la consegna a domicilio dei generi alimentari e dei beni di prima necessità.

Nei giorni di Pasqua e Pasquetta i mercati di generi alimentari, piante e fiori si possono svolgere?



Sì. l'ordinanza riguardo solo il commercio in sede fissa e non il commercio ambulante.