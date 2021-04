Piazza al Serchio, 42 casi di positività: il sindaco chiede uno screening di massa

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 21 aprile 2021, 17:04

Uno degli obiettivi del World Earth Day 2021 per cercare di guarire la salute molto compromessa della Terra è di restituirle oltre 1 miliardo di alberi, ed il Consorzio Toscana Nord, da sempre su questa linea di pensiero, celebra fattivamente la giornata mondiale della Terra con la messa a dimora entro la fine di...

mercoledì, 21 aprile 2021, 17:00

Con un importante convegno, organizzato per i prossimi 28, 29 e 30 aprile, l'Università di Modena e Reggio Emilia ricorda i 250 anni della promulgazione del Codice Estense

mercoledì, 21 aprile 2021, 14:57

Le parole del responsabile Fiepet Toscana Nord, il sindacato dei pubblici esercizi di Confesercenti, Adriano Rapaioli interpretano tutta la frustrazione di tanti barristi e ristoratori che vedono ancora rimandare il ritorno alla normalità

mercoledì, 21 aprile 2021, 14:42

In Valle del Serchio si registrano oggi 15 nuovi contagi: Barga 1, Careggine 3, Castelnuovo di Garfagnana 7, Coreglia Antelminelli 2, Gallicano 1, Pieve Fosciana 1

mercoledì, 21 aprile 2021, 14:00

Sono 936 in più rispetto a ieri i casi di positività al Coronavirus rilevato oggi in Toscana, che portano a 218.929 il totale dall'inizio della pandemia. Dei 936 nuovi casi 885 sono stati confermati con tampone molecolare e 51 da test rapido antigenico

mercoledì, 21 aprile 2021, 12:38

Anche quest'anno il 25 aprile sarà l'occasione per parlare e approfondire su tutto il territorio provinciale, le tematiche legate alla Liberazione e la Provincia si è fatta carico di raccogliere tutte le iniziative in un unico calendario, in modo da poter rendere più fruibile a tutti quanto avviene a Lucca