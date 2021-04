Garfagnana



Piazza al Serchio, Don Gianni smentisce le 'voci' sui contagi: "Chiesa sicura"

venerdì, 23 aprile 2021, 17:52

di simone pierotti

Il bollettino ASL odierno riporta sette nuovi casi di positività al covid-19 nel comune di Piazza al Serchio, che si sommano così ai già presenti 42 casi. Lo stesso primo cittadino Andrea Carrari, tramite la pagina del comune, comunica che i nuovi casi sono tutte persone domiciliate nel territorio comunale e che si trovavano da alcuni giorni in isolamento domiciliare: quattro dei sette casi appartengono allo stesso nucleo familiare. Inoltre, come era stato richiesto dalla stessa amministrazione, si comunica che nella giornata di sabato 1° maggio presso la piazza “Claudio Bechelli” sarà organizzato uno screening antigenico rapido per la popolazione.

Intanto in paese, e non solo, si stanno rincorrendo voci incontrollate sull’ipotesi dell’origine della causa “scatenante” della recente diffusione del contagio nel comune. Addirittura un anonimo cittadino, dotato di particolare vena poetica, ha scritto una vera e propria ode con tanto di strofe e rime, sulla vicenda. Un modo anche simpatico di riportare la leggenda popolare che il “focolaio” si sia originato dall’ambiente ecclesiastico ed in particolare dalle prove del coro della chiesa. Voci ovviamente prive di fondamento che il parroco Don Alessandro Gianni ha provveduto a smentire.

“Alcune persone mi hanno riferito – afferma Don Gianni - che circolano voci che danno il coro di Piazza al Serchio come origine di un focolaio. Non so da chi sono state diffuse queste notizie, ma sono totalmente false. Nessun coro parrocchiale ha avuto questo problema. C’è stato un caso di positività all’interno del coro ma è difficile capire da dove sia partito il contagio. Tra l’altro il coro in oggetto non ha più fatto da mesi alcuna prova di canto e durante le celebrazioni stanno distanziati e con la mascherina”.

Prosegue il prelato: “La Chiesa è sicura, pertanto invito tutti a partecipare alle celebrazioni. C’è il distanziamento, abbiamo addirittura rinunciato ad un’intera panca per garantire la distanza, anche se i posti si sono notevolmente ridotti. Si usano tutte le precauzioni (sanificazione del luogo, gel per le mani, misurazione della temperatura, registrazione dei nomi dei presenti ecc.) indicateci a suo tempo dalle autorità. Chiuso questo discorso, vorrei aggiungere che, quando una persona risulta positiva, non è un “untore” irresponsabile che vuole fare del male agli altri diffondendo la malattia: tra l’altro ne è la prima vittima. E’ una persona che purtroppo ha contratto il virus (e possiamo prenderlo tutti anche stando molto attenti), non è da additare, ma da aiutare, da sostenere, con un messaggio, con una telefonata ecc.”.