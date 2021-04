Garfagnana : minucciano



Piazzola elisoccorso, la minoranza: "Inesattezze del sindaco Poli”

sabato, 17 aprile 2021, 11:04

Il gruppo di minoranza di Minucciano replica al sindaco Nicola Poli che aveva “sdoganato” come strumentali le polemiche sollevate sulla piazzola per l'elisoccorso a Pieve San Lorenzo.

“Purtroppo – esordiscono i consiglieri di opposizione - dobbiamo ribadire che si tratta di una inveterata attitudine del primo cittadino il quale cerca sempre di giustificare, ad ogni costo, le sue scelte amministrative anche di fronte ad oggettive evidenze che connotano la discutibilità, se non l’inadeguatezza, delle stesse barricandosi dietro a una elencazione delle tante e ben cose fatte quasi avesse il timore di affrontare il confronto sull’attuale, ricercando, il “bravo comunque”.

“E’ un atteggiamento, il suo - incalzano -, che da una parte mostra un meritevole spirito difensivo ma dall’altra, essendo alieno a recepire le critiche costruttive, finisce inevitabilmente per privarsene arrecando danno alla gestione della cosa pubblica e quindi agli interessi dell’intera comunità. Quanto ai dati reali, il sindaco Poli, circa la questione che “l’amministrazione comunale, avrebbe progettato e realizzato nell’area dell’ex campo sportivo, in Pieve San Lorenzo, in luogo della piazzola di atterraggio dell’elisoccorso, un’area attrezzata, spendendo oltretutto circa 900.000 euro di soldi, di cui una parte versata dai contribuenti, in una zona a rischio alluvione” non ricorda, o non vuole ricordare, forse, che il suddetto rischio è stato dichiarato dai progettisti stessi durante una riunione, svoltasi in municipio, il 10 settembre 2020, (presenti gli stessi progettisti oltre che il Geom. Ciuffardi e in rappresentanza della minoranza il capogruppo, Loris Anchesi, Massimiliano Franceschini e un cittadino del comune nato e vissuto a Pieve) proprio a risposta a una domanda, posta loro, circa la criticità dell’area dal punto di vista alluvionale”.

“Sulla questione della piazzola di atterraggio di Pieve San Lorenzo - affermano - che, ormai ribadiamo, essere risolta anche grazie all’appoggio della minoranza ai fautori della petizione polare presentata, il sindaco di Minucciano è stato più volte invitato ad illustrare in pubblico, e non a pochi eletti, il progetto, cosa che non ha mai fatto dimostrando decisionismo autocratico tipico delle ideologie totalitarie. In quel luogo, cioè nell’area ex campo sportivo, ancor prima che i lavori iniziassero, l’elicottero atterrava già con evidenti difficoltà logistiche, figuriamoci durante le fasi di cantiere (come del resto purtroppo si è palesato durante un intervento mancato da parte dell’elisoccorso nel mese di dicembre) e a maggior ragione a lavori ultimati, con vialetti a verde, ruscelli a cielo aperto con ponti e quant’altro di bello ci possa essere”.

“Nella citata riunione, del 10 settembre 2020 - sottolineano i consiglieri -, i progettisti stessi dichiararono che la piazzola, qualora realizzata, sarebbe stata solo di fortuna e non ufficiale. Ciò detto e considerato, che un piano di emergenza avrebbe dovuto prevedere una piazzola ufficiale con sicuro atterraggio, non di fortuna, e che invece, il comune per tale esigenza ha indicato la sola disponibilità dell’area ex campo sportivo, valutata poi, non idonea dai tecnici di settore alla luce degli sviluppi del caso, ci viene spontanea una domanda: l’incaricato del comune designato a partecipare ai lavori di stesura del piano in questione, sapeva di che cosa si stava parlando? Sembrerebbe proprio di no. Sul punto di chi per primo ha sollevato la problematica, il sindaco, ancora una volta, pare volutamente impreciso. Ciò in quanto, ben prima della sua lettera del gennaio 2021, dallo stesso richiamata, fu presentata, in data 07 settembre 2019, la petizione popolare inviata a tutti gli enti, competenti e interessati in materia, dove già lì si affrontava l’esigenza della piazzola per l’elisoccorso e, pertanto, il fatto che l’amministrazione comunale di Minucciano si sia mossa circa due anni dopo, per entrare nelle dinamiche risolutive della vicenda, la dice lunga circa l’inerzia con la quale, l’attuale compagine amministrativa di maggioranza, sta operando”.

“Il vecchio campo sportivo - concludono - fu realizzato nell’area, ora oggetto dei nuovi interventi di rivalorizzazione e verde pubblico”, nei primi anni 70. Prima della sua costruzione l’area era fluviale come del resto lo dimostrano diverse fotografie, testimonianza ne è anche la passerella la cui estensione evidenzia bene il letto del fiume, (di questo perdoniamo il sindaco per l’errore commesso, lui, non ancora nato, certe cose non poteva saperle). A memoria d’uomo molte volte l’area è finita sott’acqua, l’ultima la notte del 24 agosto 1987, quando lo stesso sindaco aveva poco più di 10 anni. Il compimento dell’opera in quell’area alluvionale fu iniziativa del gruppo sportivo locale che, a seguito di denuncia, per cause legate alla questione idraulica, si trovò, nella veste dell’allora suo presidente, a subire un processo. Processo al quale partecipò, a sostegno morale, gran parte della comunità e che si concluse con l’assoluzione dell’imputato. Quell’area era ed è tuttora parte del letto del torrente Tassonaro, che ingrossando la bagnava da destra a sinistra. Per ovviare a ciò, nel tratto compreso tra i vecchi spogliatoi (ora demoliti) e la passerella pedonale, al momento della realizzazione del campo sportivo, tra l’altro portato a compimento col sudore e denaro di tutti i Pievarini, il corso d’acqua che esce dall’abitato di Pieve fu intubato, saggiamente ad “Y” per consentire il suo ingresso nel torrente più a valle e a quota più bassa, così da garantire regolare smaltimento della sua portata. Oggi, anche se pur avvertiti di tale rischio, il progetto faraonico messo in piedi dal sindaco, prevede, per lo stesso, uno sbocco nel Tassonaro ad angolo retto e a distanza minore, soluzione che, a detta delle memorie ancora viventi del posto, parrebbe molto rischiosa. Riteniamo pertanto, che tali avvertimenti, dovrebbero costituire elementi di guida nella stesura/riconsiderazione del progetto definitivo dell’intero impianto”.