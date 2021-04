Garfagnana



Prosegue il lavoro dell’alpinismo lento sulle antiche vie delle Apuane

venerdì, 2 aprile 2021, 17:23

Appare evidente che tra gli effetti del Covid-19 vi è il positivo incremento delle persone di ogni età che si dedicano alle camminate negli ambienti naturali.

Così, sensibile alle esigenze dei camminatori, l’associazione Mangia Trekking sulla base di una fattiva collaborazione con il Parco Regionale delle Alpi Apuane, e con il comune di Stazzema, prosegue senza sosta le proprie attività di alpinismo lento nei territori.

Tra le iniziative dell’associazione, la costruzione artigianale e la manutenzione delle tabelle indicatrici dei sentieri, effettuata con i legnami delle antiche botti dismesse, montate su pali di castagno. Gratificante, che giungano all’indirizzo dell’ associazione, immagini e giudizi lusinghieri delle costruzioni artigianali che la stessa realizza, in quanto, in assonanza con l’ambiente.

Un lavoro con attenzione alla toponomastica dei luoghi, che si va sempre più sviluppando e perfezionando anche in altri importanti territori.

Con gli esempi relativi all’uso di materiali naturali, di artigianalità e qualità, l’associazione dell’alpinismo lento, desidera richiamare l’attenzione dei nuovi e sempre più numerosi camminatori a rispettare l’ambiente e non lasciare rifiuti in abbandono. Ad essere loro stessi un sensibile valore aggiunto per i luoghi visitati ed attraversati.