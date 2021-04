Garfagnana : molazzana



Simonini: "Smottamento sulla comunale Montaltissimo-Monteperpoli, si faccia presto"

giovedì, 15 aprile 2021, 11:25

A raccogliere le preoccupazioni di alcuni cittadini per lo smottamento che si è creato nei giorni scorsi tra Monteperpoli-Montaltissimo è Simone Simonini, ex Consigliere Comunale e punto di riferimento per molti nella comunità.



"Auspichiamo una riapertura nel più breve tempo possibile - ha dichiarato Simonini - perché i disagi in questo momento sono molti per chi deve raggiungere Castelnuovo di Garfagnana o la Garfagnana stessa. Non sono certo qua a fare critica, piuttosto da sprono affinché si assottigli tutta la parte burocratica per riaprire il tratto in questione, fondamentale per raggiungere sia il presidio ospedaliero, che la scuola di Montaltissimo.



"Importante sarà la velocità nel reperire le risorse economiche per ripristinare il tratto di strada, visto che si tratta di un cedimento di un muro presumibilmente degli anni sessanta murato come si suol dire a secco. Fondamentale sarà anche il contributo del Comune di Castelnuovo di Garfagnana per la riapertura del tratto di strada che collega la frazione di Sassi a Castelnuovo, anch'esso chiuso per lavori di smottamento" ha affermato Simonini.



"Credo che ci siano i margini per riaprire la via tra Monteperpoli-Montaltissimo in tempi brevissimi, poiché proprio sullo smottamento vi è lo spazio a monte per un riempimento provvisorio per un senso unico alternato per ripristinare il traffico veicolare, in attesa dei fondi necessari. Già la minoranza "Prima Molazzana" - ha concluso Simonini - si sta interessando alla situazione, e nelle prossime ore potrebbe chiedere un consiglio comunale ad hoc".