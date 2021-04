Garfagnana



"Tutti sul pullman" alla scoperta del Parco delle Apuane

venerdì, 23 aprile 2021, 12:10

Con l'intento di promuovere al meglio l'area protetta che si estende in un territorio molto vasto e, soprattutto montano, il Parco delle Alpi Apuane mette a disposizione un servizio ad hoc per facilitare gli spostamenti. Si tratta di "Tutti sul pullman", un'azione all'interno di un progetto più complessivo contenuto nella Cets (Carta Europea per il Turismo Sostenibile), il protocollo ideato da Europarc Federation, che ha come obiettivo la gestione sostenibile del turismo nelle aree protette, cui il Parco ha aderito.

In particolare, "Tutti sul pullman" servizio destinato a gruppi organizzati, si pone l'obiettivo generale di avvicinare al territorio del Parco un pubblico restio all'uso dell'automobile per le difficoltà e la lunghezza dei viaggi in un contesto montano, nonché di offrire un'alternativa a quanti utilizzano per abitudine o sono costretti ad utilizzare il proprio autoveicolo per le tradizionali carenze di trasporto pubblico da e verso l'area protetta. Un'azione che ha anche l'intento di sostenere attività di promozione e fruizione dell'area protetta, contribuendo al rilancio delle attività economiche e turistiche particolarmente colpite dall'emergenza pandemica da Covid-19.

A questo proposito il Parco della Apuane ha approvato l'Avviso pubblico per la concessione di servizi giornalieri di trasporto turistico nel Parco per gruppi organizzati, a valere per il periodo 15 giugno-15 settembre 2021. L'avviso è destinato unicamente a tutti i soggetti pubblici e privati che hanno sottoscritto il percorso di adesione dello stesso ente alla Cets dovranno pervenire al Parco Regionale delle Alpi Apuane entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 30 aprile 2021, unicamente attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata parcoalpiapuane@pec.it, con mail contraddistinta all'oggetto dalla seguente espressione: "concessione di servizi giornalieri di trasporto turistico per gruppi organizzati durante il periodo estivo 2021".