Garfagnana



Uffizi diffusi: il direttore visita la Garfagnana

mercoledì, 7 aprile 2021, 18:03

Mattinata in Garfagnana per il direttore degli Uffizi Eike Schmidt, che, nell'ambito del progetto "Uffizi diffusi", ha visitato la Rocca e la Fortezza di Monte Alfonso a Castelnuovo ed il museo di Arte Sacra e la chiesa di San Michele a Castiglione di Garfagnana. Schmidt era accompagnato dal sindaco di Castelnuovo, Andrea Tagliasacchi, dal consigliere di maggioranza di Castiglione, Roberto Tamagnini, e dai consiglieri regionali Vittorio Fantozzi (Fdi) e Mario Puppa (Pd).



"Il direttore Schmidt è venuto in Garfagnana sposando una nostra idea, quella di offrire il nostro territorio come location per gli "Uffizi diffusi". Abbiamo inoltrato la richiesta di un appuntamento lo scorso 15 febbraio, il 3 marzo abbiamo incontrato Schmidt agli Uffizi ed oggi, 7 aprile, lo abbiamo accolto in Garfagnana. E' un giorno luminoso per il nostro territorio" fanno sapere il Consigliere regionale Vittorio Fantozzi ed il consigliere comunale di Castiglione Tamagnini.



"La possibilità di organizzare delle mostre nell'ambito del progetto degli "Uffizi diffusi" è un'occasione unica. Adesso, l'unico obiettivo delle varie amministrazioni del territorio è quello di unire le forze per lanciare la Garfagnana sui mercati nazionali e internazionali del turismo e della cultura. Non è più tempo di campanilismi e divisioni, è invece tempo di fare squadra perché tutti insieme possiamo mettere le ali al nostro territorio conferendogli un valore attrattivo. Al di là degli schieramenti politici, è fondamentale l'unione per creare nel cuore della Garfagnana un polo culturale di grande respiro" dichiarano Fantozzi e Tamagnini.