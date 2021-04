Garfagnana



Una start-up ‘made in Garfagnana’ lancia una crema a base di elicrisio

mercoledì, 7 aprile 2021, 10:17

di simone pierotti

La Garfagnana è terra dalle risorse e potenzialità infinite ed inesplorate: non deve così meravigliare che la passione e l’intraprendenza di una giovane coppia di Pieve Fosciana, porterà, a stretto giro, una bella novità in campo clinico – farmaceutico. Loro sono due coniugi, Stefano Ruocco, di professione operaio, e Lorenza Satti, di professione farmacista. Partendo da un’antica ricetta e dagli studi perfezionati dal dottor Leonardo Santini sulle virtù medicinali della pianta dell’elicrisio, sono arrivati a confezionare una crema contro le irritazioni della pelle.

Si chiamerà “Helychrysum Garfagnana” e verrà messa in commercio dal prossimo mese tramite un portale web. Una scommessa nata dall’esperienza quotidiana e da quella saggezza antica che possiede chi coltiva e lavora la terra. Stefano e Lorenza hanno conosciuto l’elicrisio e le sue proprietà terapeutiche, grazie agli effetti positivi riscontrati per curare irritazioni della pelle in famiglia. Hanno così approfondito, prendendo anche informazioni da contadini e coltivatori della Garfagnana. Le capacità di farmacista di Lorenza hanno poi fatto il resto, così è nata la crema a base delle piante di elicrisio della Garfagnana, dopo diversi test in un laboratorio di Pisa.

Un progetto pilota, una vera e propria startup familiare che nasce in Garfagnana che, si augurano gli ideatori, possa avere un futuro: “Io e mia moglie crediamo molto in questa scommessa perché abbiamo visto con i nostri occhi gli effetti benefici di questo unguento e le proprietà positive di questa pianta. Inizialmente la vendita e la promozione saranno esclusivamente su internet, vedremo in futuro se ci saranno sviluppi. Dovremo poi pensare ad una coltivazione di elicrisio in loco per dare una continuità”.