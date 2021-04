Garfagnana



Uniti per Gallicano attacca: "La giunta non incentiva l'uso della bicicletta"

lunedì, 12 aprile 2021, 18:03

Il gruppo di minoranza "Uniti per Gallicano" incalza la giunta guidata dal sindaco David Saisi sull'utilizzo del finanziamento per incoraggiare la mobilità urbana sostenibile.



"Dopo aver ricevuto dalla regione Toscana ben 30 mila euro, oltre a 7 mila 500 euro a carico del comune - esordisce - con lo scopo di incoraggiare una mobilità urbana sostenibile, la nostra acuta amministrazione ha pensato bene di investire tale cifra in un'area attrezzata per parcheggio per biciclette presso gli impianti sportivi".



"Ennesimo errore da parte di un'amministrazione priva di progetti - attacca - e con una visione non lungimirante verso un futuro migliore. In questa maniera non si incentiva l'uso quotidiano della bicicletta. La struttura, per rispettare lo spirito che ha guidato la regione, doveva essere individuata nel centro storico in modo tale da invogliare e favorire l'utilizzo e la crescita dell'uso della bici sia tradizionale che elettrica per andare a fare spesa, per andare in posta, in farmacia o in comune".



"In questa maniera - conclude - si invitano i nostri paesani a muoversi con una logica nuova e ad utilizzare mezzi di locomozione meno inquinanti. Ennesimo fallimento di una giunta priva di idee. Meglio far manutenzione che programmare".