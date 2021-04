Garfagnana



Vaccini, Forza Italia sbotta: "Così non va, i cittadini meritano maggior rispetto”

giovedì, 22 aprile 2021, 12:45

Il coordinamento di Forza Italia Garfagnana torna a denunciare lo stato di malfunzionamento del piano vaccinale a discapito dei cittadini.



"Siamo alle solite - sbotta il coordinamento di Forza Italia Garfagnana - e ancora una volta, a pagare le conseguenze di una serie difficilmente replicabile di errori della Regione Toscana, sono le persone più deboli e fragili".



"Com’è possibile - attacca - che persone anziane e in condizioni di precarietà, anche in barella e in ambulanza, vengano mandate a vaccinarsi a Collesalvetti? Come si possono concepire centrali di tracciamento fuori provincia come quella di Carrara, escludendo gli uffici dell’ASL competenti nel territorio? Come si possono organizzare centri Covid privi di segnaletica e di giuste informazioni? Com’è possibile che a distanza di oltre un anno, la Regione Toscana non abbia voluto e/o saputo predisporre un piano vaccinale, opportunamente condiviso con i medici di famiglia, chiaro, comprensibile, trasparente, efficace, sostenibile?"



"I cittadini della Garfagnana meritano maggior rispetto! - tuona il coordinamento - Adesso basta, siamo stanchi ed esausti di pagare gli orrori di una politica incomprensibile, priva di buon senso, smarrita nelle stanze del potere, lontana dalle difficoltà dei cittadini. Vergogna!"



"Il coordinamento di Forza Italia Garfagnana - conclude - si mette a disposizione dei cittadini, attraverso i nostri canali social, WhatsApp, telefonico ed indirizzo e-mail, presenti sulla pagina facebook: @forzaitaliagarfagnana".