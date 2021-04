Vagli: nonostante le difficoltà, bilancio in attivo

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 30 aprile 2021, 16:39

Nella frazione di Fiattone, all'interno del comune di Gallicano, da diverso tempo vi è il problema della canonica adiacente alla chiesa parrocchiale, che versa in pessime condizioni

venerdì, 30 aprile 2021, 14:36

Bollette dell'acqua in arrivo in Garfagnana/Mediavalle, nei comuni di Careggine, Castelnuovo, Coreglia, Minucciano, San Romano, Vagli Sotto, Vergemoli, Villacollemandina e Bagni Di Lucca. Le bollette sono già state messe in consegna nei giorni scorsi e scadranno il 10 giugno

venerdì, 30 aprile 2021, 14:13

Sono stati pubblicati sul sito dell’Azienda Usl Toscana nord ovest i nuovi bandi per la selezione dei 300 partecipanti ai corsi per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario (Oss) con percorso abbreviato e con percorso intero di 1000 ore per l’anno formativo 2020-2021

venerdì, 30 aprile 2021, 12:39

Con il ponte del 1 maggio ripartono le prenotazioni negli agriturismi della Garfagnana e Valle del Serchio. Tante le richieste per le ottanta attività che effettuano la ristorazione dove è possibile il servizio al tavola all'aperto ma buoni anche i segnali per la ripartenza dei pernottamenti

venerdì, 30 aprile 2021, 10:11

Sono 80 i nuovi casi di contagio da Covid-19 in provincia di Lucca. Di questi, 10 sono in Valle del Serchio: 2 Careggine, 2 Piazza al Serchio, 1 Minucciano, 1 Pieve Fosciana, 2 Barga, 1 Bagni di Lucca, 1 Borgo a Mozzano

venerdì, 30 aprile 2021, 10:06

Simone Simonini, coordinatore provinciale di 'Cambiamo!', si inserisce nel dibattito sulla sanità in Valle del Serchio chiedendo alla politica risposte concrete