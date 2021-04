Garfagnana



Vagli Sotto: operaio vince 25 mila euro al gratta e vinci

venerdì, 23 aprile 2021, 12:00

di simone pierotti

La piccola comunità di Vagli Sotto ancora protagonista delle cronache ma stavolta, come si suol dire, vi sale agli onori! Questa mattina, un operaio residente in paese, prima di salire sulla propria auto per recarsi a lavoro, è entrato nel bar ristorante “Good Evening” e si è fatto preparare un caffè da asporto, nel rigoroso rispetto delle note normative. Ha poi aggiunto alla minima spesa un biglietto “gratta e vinci”, del tipo “20 X”, dal costo di 5 euro. Pagati i 6 euro, ha salutato la titolare, la signora Moira Buonasera, ed è uscito dal locale. Entrato nella propria automobile, prima di gustarsi il suo buon caffè, ha preso una monetina ed ha grattato il biglietto. La combinazione di simboli che si è presentata agli occhi dell’uomo, inizialmente, lo ha lasciato interdetto, avendo intuito di avere vinto. Ha pensato che fossero 1000 euro poi controllando meglio, si è reso conto che in realtà aveva vinto 25mila euro! Ancora dubbioso, è sceso dall’auto ed è rientrato nel bar per chiedere conferma ai gestori dell’attività.

“Si trattava proprio di 25mila euro – ci confermano i titolari del “Good Evening” – abbiamo vissuto l’emozione insieme ad un nostro caro e cliente abituale, ovviamente fuori di sè dalla gioia! L’uomo, un operaio che vive in paese, ci ha ringraziato diverse volte. Come è comprensibile, anche se in giro la voce ha già fatto il giro, il fortunato compaesano ha chiesto di rimanere anonimo”.

Il bar Good Evening non è nuovo a vincite ma mai di tali dimensioni. “In passato, con i biglietti “gratta e vinci” – prosegue la titolare – sono stati vinti 5mila e 2mila euro, oltre a tanti importi minori. Stavolta la dea bendata … ha baciato il nostro bar ma soprattutto questo amico!”.