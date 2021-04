Garfagnana



Vasto incendio sulle Alpi Apuane

sabato, 24 aprile 2021, 14:53

di donatella beneventi

La zona compresa fra il monte Sagro e monte Grondilice, denominata Foce Rasori, sulla provincia di Massa Carrara, è stata colpita da un vasto incendio che le condizioni meteo stanno implementando.



Non si segnalano al momento persone coinvolte e sui social si raccomanda attenzione agli escursionisti. La zona, infatti, è molto apprezzata da chi pratica trekking, essendo il sentiero, piuttosto impervio e che conduce in un punto di grande interesse paesaggistico.



L'incendio è scoppiato in località Foce Navola e sono stati tilizzati due Canadair più un elicottero provenienti dal servizio incendi boschivi dell'unione dei comuni della Lunigiana. Il territorio colpito era area pascolo dell'estensione di circa 55mq.



Il fronte di fiamma spinto dal vento ha raggiunto una pineta di crinale.



L'organizzazione regionale antincendi boschivi ha attivato la procedura del coordinamento assistito per incendi di rilievo.



La procedura prevede la divisione dell'incendio in settori, ciascuno assegnato ad un diverso direttore delle operazioni. Un analista di incendi boschivi, raccogliendo una serie di dati meteo e da cartografia, suggerirà una strategia efficace per impedire ulteriore espandersi delle fiamme e concentrare le forze nei punti più critici dell'incendio.



Si tratta di uno sforzo importante, messo in campo per cercare di "chiudere" l'incendio prima di sera.