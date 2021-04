Garfagnana



Vento e neve, codice giallo fino alle 20

martedì, 6 aprile 2021, 15:33

Il Centro funzionale della Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per vento e neve, valido fino alle 18 di oggi per la neve e fino alle 20 per il vento, che interessa tutta la regione per quanto riguarda il vento, mentre per la neve interessa le zone settentrionali e centrali.

Sono possibili fenomeni occasionalmente pericolosi per l'incolumità delle persone, in grado di causare disagi e danni a carattere locale per rotture di rami o cadute di alberi, cadute di tegole e cornicioni, localizzati danni a strutture provvisorie, con trasporto di materiali vari. Si raccomanda prudenza.

Quanto alle previsioni meteo, la tendenza è al peggioramento e giovedì è prevista una forte inversione termica con temperature diffusamente sottozero in pianura. Le temperature cominceranno a risalire a partire da venerdì.

Per oggi il cielo continua ad essere nuvoloso e con precipitazioni sparse, più frequenti sulle zone orientali e appenniniche e con neve sui settori appenninici fino a quote di collina o localmente di fondovalle.

La temperatura è in calo, deciso nelle zone interne e la giornata è fredda per il periodo. I mari sono molto mossi o localmente agitati al largo.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.http://www.regione.toscana.it/allertameteo