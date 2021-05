Garfagnana



A Camporgiano simulato il soccorso di una persona finita in un dirupo

domenica, 2 maggio 2021, 15:50

'Pandemic Simulation 2021': la misericordia di Camporgiano, in collaborazione con il corpo dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo di Garfagnana, ha organizzato una giornata di simulazione per la formazione sanitaria dei volontari.



Il primo scenario della mattina prevedeva un intervento su un incidente con un ferito caduto in un dirupo. Dopo essere stato stabilizzato e immobilizzato dai volontari, i vigili del fuoco hanno provveduto al recupero e al trasporto del paziente sulla strada, dove erano presenti i mezzi di soccorso. Sulle scene si trovavano sia volontari di secondo livello già in servizio che tirocinanti, i quali osservavano e aiutavano in alcune fasi.



La giornata è poi proseguita con altre simulazioni che prevedevano scenari di arresto cardiaco, trauma, ictus e anche codice rosa. La simulazione ha avuto lo scopo di testare sia la simulazione tra squadre di volontari con il corpo dei vigili del fuoco, che preparare le nuove leve a situazioni che sempre più spesso si verificano nella nostra valle.

Video A Camporgiano simulato il soccorso di una persona finita in un dirupo