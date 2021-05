Garfagnana : vagli sotto



Asbuc, Enzo Coltelli: "Io, consigliere escluso in modo illegittimo"

domenica, 2 maggio 2021, 12:22

di enzo coltelli

Gazzetta del Serchio,

Come già scritto la Corte di Cassazione ha definitivamente messo fine alla vicenda della incandidabilità/ineleggibilità nel comitato ASBUC del Comune di Vagli e Frazione di Arni dei Sigg. Puglia Mario, Pellinacci Mirna e Girolami Angelo, dopo che tale linea era già stata sancita dal Tribunale di Lucca n° 951/’19 e dalla Corte di Appello di Firenze n° 348/’19, pertanto, detto in altre parole tali signori non potevano né presentarsi a tale consultazione né dovevano essere confermati consiglieri.

Enzo Coltelli in merito a tale vicenda e soprattutto in merito a quanto scritto dai Sigg. Pellinacci Mirna e Girolami Angelo, il giorno 29 c.m. proprio sulla Gazzetta del Serchio, afferma che tale articolo necessita di diverse precisazioni.

Aldilà della messa in discussione anche la “legittimità costituzionale della disciplina regionale”, nello stesso trovo che c’è anche travisazione della realtà: affermando che “…Mario Puglia non ha mai presieduto, contrariamente a quanto si legge sulla stampa, il comitato ASBUC”, questa mi sembra grossa. Aldilà dei periodi pregressi, a seguito delle elezioni ultime del 15.01.2017 il Comitato ASBUC, verbale n° 1 del 17.1.17, elegge Presidente Puglia Mario con voti favorevoli 4 astenuti 1. Lo stesso Puglia ha presieduto tale Comitato finche gli è stato permesso (succede a lui il Nipote) questo e noto altrimenti basta vedere le delibere, una per tutte la n° 9 del 31.05.2017 con la quale il sottoscritto Coltelli Enzo, quale Consigliere, viene revocato dal consiglio ASBUC (vedere foto) chi è il presidente: Puglia Mario.

Vi dirò di più, il Puglia dopo che il Tribunale di Lucca decide la sua incandidabilità/incompatibilità insieme alla Pellinacci e Girolami, afferma (30.01.2019) che “si tratta di una vittoria di Pirro… che l’ordinanza non produce effetti.. poi vedremo la decisione della Corte d’Appello, poi la Cassazione …” e conclude che “Intanto rimango a fare il presidente dell’ASBUC e il Sindaco di Vagli”. Come avete il coraggio di dire che non ha mai presieduto il comitato ASBUC?

Pellinacci e Girolami continuando nel loro scritto affermano che “i consiglieri tutti si sono volontariamente dimessi dopo la pronuncia della Corte di Appello” e qui vi credo perché in tale grado l’ordinanza era esecutiva ed altro non potevate fare sebbene avete riproposto appello anche in Cassazione.

A questo punto vorrei precisare che tale sceneggiata poteva essere tranquillamente evitata in quanto che non potevano ricoprire tale carica, essendo amministratori del Comune di Vagli, era chiaro così come sancito dalla L.R. n° 27/’14 che regola tali elezioni, essendo l’ASBUC ente controllato dal Comune non è possibile ricoprire la figura del controllore e del controllato. Ma che forse mantenere il controllo del Comune e di ASBUC sia davvero così importante?

In tempi pre e post elettorali gli avevo fatto presente tale incompatibilità, uguale adempimento fu eseguito anche dal dirigente del settore USI CIVICI REGIONALE Dott. Sandro Pieroni che con nota del 14.02.2017, gli invitò a provvedere all'eliminazione delle predette cause di ineleggibilità e incompatibilità che si erano determinate all’interno del Comitato ASBUC a seguito delle elezioni del 15.01.2017, anche al fine di “eliminare il rischio di adozione di atti illegittimi da parte del predetto Comitato”.

Le tre persone ora escluse, hanno continuato diritto per la propria strada pur essendo state messi a conoscenza, ed ora di atti ne sono stati adottati, basti pensare al fatto che sulla base di regolamento di gestione dell’ASBUC, mai approvato da parte della Regione Toscana perché non conforme, pertanto non esecutivo, hanno addirittura espulso il sottoscritto dal Comitato di amministrazione legittimamente eletto e nominato. Tale epurazione anche in modo discriminatorio è continuata, anche con altre tre persone che avevano il diritto di fare parte del Comitato, forse non erano di loro gradimento?

In tale gestione hanno messo in piedi accordi di transazione tra l’ASBUC e il Comune per trasferire le cave di marmo in capo al Comune a discapito dei principi fondamentali del demanio Civico. Per fortuna tale possibilità di transazione, grazie all’intervento della Regione, è naufragata.

La gestione è anche proseguita e prosegue tutt’ora con l’assunzione di personale per la gestione di beni che niente ha a che fare con la scopo sociale della stessa, addirittura troviamo atti ove ASBUC affitta terreni ai fini di apertura di cave, che neanche fanno parte dei beni inseriti nella istruttoria che è oggetto di trascrizione da parte dalla Regione Toscana a favore di ASBUC. Non potendomi ulteriormente prolungare con l’elencazione delle cose fatte a mio avviso in modo non consono, voglio semplicemente ribadire che sono state tutte iniziative eseguite da un comitato composto per la maggioranza da persone incandidabili e ineleggibili e pertanto mi sembra che avendo approvato tali atti, a questo punto non c’è più il rischio dell’adozione di atti illegittimi, ma c’è solo da chiederci essendo gli stessi oramai eseguiti, saranno legittimi? e se non lo fossero chi pagherà le spese conseguenti?



Sotto la delibera