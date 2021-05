Asl: oltre 250 mila euro per l'inserimento lavorativo dei disabili

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 11 maggio 2021, 16:43

Secondo il Comitato territoriale della provincia di Lucca di "Liberiamo l’Italia", rappresentato da Luca Dinelli e Leonardo Mazzei, la situazione attuale della sanità della Valle del Serchio è la conseguenza di una politica che va avanti da tempo

martedì, 11 maggio 2021, 14:34

"Ovunque per il bene di tutti – Infermieristica di prossimità per un sistema salute più giusto ed efficace" è il tema della "Giornata internazionale dell'infermiere" che si celebra domani, 12 maggio, in occasione dell'anniversario della nascita di Florence Nightingale, la fondatrice delle Scienze infermieristiche moderne

martedì, 11 maggio 2021, 12:10

L'utilizzo di droni che negli ultimi tempi si è diffuso, sia per uso professionale sia per hobby, ha moltiplicato le problematiche legate ai sorvoli: non solo sicurezza dello spazio aereo e tutela della privacy, ma anche disturbo della natura

martedì, 11 maggio 2021, 10:54

Il primo, un'anziana signora colpita da ictus, trasportata in elicottero da Castelnuovo Garfagnana. Il successivo, poco dopo, sempre un signore anziano, colto da problemi respiratori nella zona di Magliana

martedì, 11 maggio 2021, 10:15

In provincia di Lucca si contano oggi (11 maggio) 20 nuovi casi di contagio da Coronavirus. In Valle del Serchio: 1 Pescaglia

lunedì, 10 maggio 2021, 16:13

I dispositivi anticontagio donati da Unicoop Firenze sono arrivati oggi a Palazzo Ducale, presi in consegna dalla protezione civile provinciale che curerà la distribuzione durante questa settimana agli altri plessi scolastici del territorio: nella Piana di Lucca, in Mediavalle del Serchio, in Garfagnana e in Versilia