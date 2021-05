Garfagnana



'Cambiamo!' a Pieve Fosciana tra la gente

giovedì, 20 maggio 2021, 10:18

Sabato 22 maggio il gruppo "Cambiamo!" sarà presente al mercato di Pieve Fosciana dalle ore 8.30 alle 12.30 con un banchino di iniziativa nazionale sul tesseramento.



"Il nostro movimento - ha dichiarato il coordinatore provinciale Simone Simonini - è in forte espansione un po' ovunque, con persone sempre più interessate alla proposta politica del presidente Giovanni Toti".



"Un lavoro importante - ha sottolineato Simonini - che ha portato anche alla creazione del movimento giovanile nazionale grazie al contributo e l'impegno di molti giovani, che sempre più stanno scegliendo "Cambiamo!" Si riparte a fare politica tra la gente, provando finalmente a radicare un movimento nato a ridosso di una pandemia, che di fatto ha bloccato tutti i nostri migliori propositi. Partiamo da Pieve Fosciana, comune che tra pochi mesi andrà a rinnovare l'amministrazione, e dove noi vorremmo essere protagonisti con un progetto ampio, credibile e unitario".



"Per questo - ha concluso Simonini - stiamo lavorando per migliorare sia la nostra proposta che i rapporti con i nostri alleati, che prontamente abbiamo invitato alla nostra prima iniziativa del 2021".