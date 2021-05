Garfagnana



Cambiamo!: "Grave la nostra esclusione per le amministrative in Garfagnana"

mercoledì, 19 maggio 2021, 09:31

Il comitato locale di 'Cambiamo!' ritiene grave la posizione dei partiti di centrodestra dopo il comunicato congiunto per le amministrative in Garfagnana con l'esclusione di fatto dei totiani.



"Siamo rammaricati di essere stati tagliati fuori da un comunicato per altro scritto al 90% da noi" esordisce il partito.



"Per mesi - incalza - abbiamo lavorato congiuntamente superando anche alcune divergenze poliche passate. A pochi mesi dal voto, e prima di siglare l'accordo definitivo, abbiamo chiesto di rivalutare alcune situazioni ritenute per noi difficoltose, rinunciando di fatto anche ad una posizione vantaggiosa per il nostro movimento. Da lì, ci siamo trovati tagliati fuori sia dai gruppi di lavoro che dallo stesso comunicato congiunto. Non siamo disponibili a diventare di nuovo caprio espiatorio del centrodestra locale".



"A questo punto - conclude - Cambiamo! farà tutte le valutazioni del caso, consapevole di aver agito sempre nel rispetto di tutti i dirigenti di partito".