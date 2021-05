Garfagnana



Cascio: annullate "Festa dello Sport" e "Sagra delle Crisciolette", confermato il contributo al "Meyer"

martedì, 25 maggio 2021, 12:34

di lorenzo fiori

L'associazione di Cascio, dopo il consueto consiglio direttivo, ha ufficializzato con grande dispiacere l'annullamento delle manifestazioni primaverili ed estive per il secondo anno consecutivo.

La motivazione principale, ovviamente, è legata all'incertezza legata ai protocolli per contrastare l'attuale pandemia ma, inoltre, per andare incontro a tutte quelle attività di ristorazione che hanno dovuto sopportare il peso maggiore in questi lunghi mesi di restrizioni.

La realtà di tale paese, però, si dimostra ancora una volta molto sensibile e solidale mantenendo la donazione alla "Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer" nonostante, appunto, l'annullamento della "Festa dello Sport" che avrebbe dovuto caratterizzare una domenica del mese di maggio con i vari eventi sportivi, come il torneo calcistico in ricordo del piccolo Nico Giannotti, e gli abituali piatti tipici.

L'A.S.R. Cascio auspica, quindi, di poter riaccogliere i suoi affezionati clienti in occasione della "Castagnata in Piazza" (prevista per il 10 ottobre).

In questa giornata ci sarà una grande sorpresa: infatti, i visitatori potranno ammirare un borgo ancora più bello in quanto si sono appena conclusi i lavori, di restauro della parte posteriore della chiesa parrocchiale, realizzati dall'associazione con l'aiuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Curia Arcivescovile di Lucca.