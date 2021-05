Garfagnana



Centrodestra unito in Garfagnana per le prossime amministrative

martedì, 18 maggio 2021, 18:15

I rappresentanti politici dei partiti di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, dopo vari mesi di incontri tramite piattaforme digitali, venerdì si sono riuniti in presenza e hanno siglato un’intesa di massima sulle amministrative del 2021, ed in particolare, dall’incontro, è uscita unanime la voglia di affrontare uniti le varie problematiche del territorio della Garfagnana.



"La volontà - esordiscono - è quella di lavorare in maniera unitaria sui temi, lasciando da parte i personalismi, e lavorando esclusivamente sull’unità di una coalizione che ha bisogno di tornare protagonista in questa valle".



"Una nuova compagine - spiegano Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia - che sappia lavorare per dare un vero cambiamento a questo territorio da troppi anni amministrato dai soliti, con problematiche irrisolte che stanno portando ad un graduale impoverimento e spopolamento dei piccoli paesi sempre più isolati e privi di servizi".



"Ne è da esempio - sottolineano i partiti - la situazione emergenziale dei nosocomi ospedalieri di Castelnuovo di G.na e Barga, con una sanità periferica sempre più trascurata, nonostante I piccoli ospedali si siano dimostrati importanti per questa situazione di emergenza sanitaria a contrasto del covid".



"Ci sono tutte le premesse - affermano le tre forze politiche - per lavorare su temi importanti come occupazione, turismo, sanità, ambiente, infrastrutture, agricoltura e valorizzazione dei piccoli borghi, senza tralasciare l’associazionismo ed in partiticolare il volontariato, fondamentale per le zone più periferiche".



"Il centrodestra - conclude la nota - riparte dal territorio più unito che mai sin dalle prossime elezioni amministrative del 2021 che vedrà i comuni di Piazza al Serchio e Pieve Fosciana andare al voto per eleggere la nuova amministrazione, lasciando aperte le porte a tutte le forze politiche e non, che non si riconoscono in questo attuale sistema di potere locale".