Cna: "Artigiani e commercianti, proroga Inps fino ad agosto"

venerdì, 14 maggio 2021, 18:10

In occasione della giornata di mobilitazione nazionale dei lavoratori del settore del gioco legale indetta da Filcams Cgil, Fisascat CISL e UILtucs, si è svolta un’assemblea regionale, alla quale hanno partecipato tanti lavoratori che ormai da quasi un anno non lavorano o lavorano pochissimo, continuando ad utilizzare gli ammortizzatori sociali...

venerdì, 14 maggio 2021, 17:50

Un’importante occasione di promozione per il territorio nel suo complesso, che proprio in vista di una ripresa dall’emergenza Coronavirus, potrà aprirsi a nuovi flussi turistici che questo tipo di eventi sono capaci di generare

venerdì, 14 maggio 2021, 10:35

In provincia di Lucca si registrano oggi 24 nuovi casi di contagio da Covid-19. In Valle del Serchio, per la prima volta dopo tanto tempo, non si registrano nuovi casi

giovedì, 13 maggio 2021, 18:30

Questo il monito dei lavoratori e disoccupati di Lucca e provincia, che in una nota mandano un messaggio forte e chiaro: aprire definitivamente e intervenire radicalmente sulle condizioni economiche, sociali e sanitarie, in modo da non essere ancora costretti a chiusure o rischi

giovedì, 13 maggio 2021, 14:59

Sabato 15 e domenica 16 maggio alle 10,30 e alle 16,30, nella piazza di San Michele, il direttore del Museo di Arte Sacra di Castiglione Garfagnana, Pietro Paolo Angelini, parlerà della facciata della chiesa di San Michele, delle statue lignee di Vincenzo Civitali, delle madonne vestite ricchezza di fede e...

giovedì, 13 maggio 2021, 13:24

Riallacciare i legami che sono nati in questi anni tra i giovani discendenti di emigrati, i borghi e i luoghi del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. Questo è l’obiettivo del secondo meeting internazionale di Orizzonti Circolari